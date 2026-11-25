Чибис больше не губернатор Мурманской области

Президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов и вступает в силу со дня подписания.

Чибис возглавлял Мурманскую область с 2019 года.

Напомним, что задержан Чибис был 23 ноября в Москве, куда он прибыл в рабочую командировку. 25 ноября Мещанский суд определил арест в качестве меры пресечения теперь уже бывшему главе Мурманской области. В СИЗО он отправлен на два месяца.

Чибис обвиняется в двух эпизодах хищения путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Чибис все обвинения отрицает, он намерен доказать свою невиновность.

Москва, Елена Васильева

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