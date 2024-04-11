Известную левопатриотическую организацию Левый Фронт (ЛФ) пытаются захватить так называемые «нетвойнисты», выступающие против специальной военной операции (СВО). Как заявил в интервью РИА «Новый День» бывший активист движения, общественный деятель Леонид Развозжаев, целью провокаторов является разрушение организации и её запрет.

«Новый День»: Что произошло в ЛФ? Когда и почему началась «бандеризация» организации?

Леонид Развозжаев: Левый Фронт сейчас переживает тяжёлые времена. После посадки Сергея Удальцова* (внесён в перечень экстремистов и террористов) у нас будто спящие ячейки активизировались – противники СВО. И даже те люди, которые вроде бы поддерживали спецоперацию, стали декларировать, на мой взгляд, недопустимые и идиотические взгляды о конфликте на Украине.

Эти взгляды и раньше эпизодически проявлялись: со многими противниками СВО веду жесткую полемику с самого начала спецоперации. Но пока Удальцов* был на свободе, ситуация находилась под контролем, так как не позволял «цвести» пропаганде противников СВО.

А потом, буквально через пару недель, как по команде, началось тотальное распространение нарративов «нетвойнистов»: «Россия – агрессор», «это не наша война, «какая разница, чья буржуазия будет у власти», «разрушенная Авдеевка – это не освобождение, а что-то другое», «погибшие в Одессе мирные граждане были убиты российскими военными целенаправленно» (фейки, распространяемые украинской и западной пропагандой, – прим. ред) и прочие совершенно дикие комментарии и рассуждения в чатах ЛФ.

Я и другие сторонники СВО требовали прекратить поливать грязью священную борьбу нашего народа, абсолютно справедливую с марксисткой точки зрения. Мы очень глубоко изучили вопрос отношения к различного типа войнам классиков марксизма-ленинизма. На основе нескольких сотен работ однозначно выносим вердикт: коммунисты сегодня обязаны поддерживать СВО – критиковать власти тут можно лишь за то, что не начали спецоперацию намного раньше и не действовали более решительно, особенно на начальном этапе.

«Нетвойнисткую» пропаганду я называю бандеровщиной, ведь подобная необъективная критика способствует ослаблению России в противостоянии с западным империализмом и его сателлитом – украинским нацистским режимом.

«Новый День»: Какие отделения захвачены? Кто главные провокаторы? Кто за ними стоит?

Леонид Развозжаев: Можно сказать, что петербургское отделение полностью контролируется самым агрессивным «нетвойнизмом», там жесточайшим образом зачистили сторонников СВО.

Москва тоже серьёзно поражена этой заразой, но тут здоровым силам удалось перехватить инициативы, и, сперва административно, а потом и при помощи настоящих участников СВО из числа активистов ЛФ, сейчас наводится порядок, в том числе методами участников боевых действий. В рамках правового поля, разумеется, но с применением слов из лексикона солдат с передовой.

«Новый День»: Какую цель преследуют провокаторы в ЛФ? Это удар по КПРФ и всему левому движению России?

Леонид Развозжаев: В целом тут прослеживается интерес нескольких групп. Не исключаю, что все это делается, чтобы подвести организацию под запрет. Значит, мы можем предположить, что какой-то майор каких-то служб направляет кое-кого в нужное ему русло. С другой стороны, допускаю, что тут могут играть роль и иностранные спецслужбы. Так, как по моей информации, пару членов ЛФ общаются с парижскими беженцами из леваков, которые уехали туда, не приняв СВО.

Возможно также, какая какая-то группа просто использует «нетвойнистов» в своих целях как плацдарм для получения депутатского мандата в 2026 году.

Но если Левый Фронт признали бы экстремистской организацией то, вне всякого сомнения, это ударило бы по всему левому движению России, включая и КПРФ. Этого допустить никак нельзя!

«Новый День»: Какие меры противодействия предпринимаете? Есть ли выход из этой ситуации?

Леонид Развозжаев: Из-за сигналов о подготовке переворота в организации и массовой провокаторской деятельности часть актива Левого Фронта и восстановившая членство в ЛФ Анастасия Удальцова пошли по пути создания чрезвычайного комитета. Решили спасать организацию чрезвычайными мерами.

Мы почти полностью перехватили инициативу, но потом, волею случая, некоторые товарищи посчитали, что с нашими противниками можно договориться на паритетных началах. В результате начался процесс «забалтывания» вопроса, а по сути – попытка «нетвойнистов» перехватить инициативу. В связи с этим я вышел из процесса и вообще из Левого Фронта, добровольно, так как понимал, что с шулерами игра честной не будет. Как я и ожидал, буквально сразу после компромиссов «нетвойнисты» начали нарушать договорённости, выдавливать сторонников СВО, устраивать чудовищное моральное давление на тех, кто пытался спасти организацию.

Однако часть сторонников СВО примкнула к группе данных провокаторов, поддержав их не только в организационном смысле, но и в вопросах пропаганды бандеровщины.

Глядя, как буквально третируют моих бывших товарищей и вообще сторонников СВО, я стал бить во все колокола, поднимать общественное мнение и активистов организации на борьбу с желающими поражения России. Не будучи членом организации, мне это делать легче, так как я не связан с данными гражданами какими-то моральными обязательствами. Хочу особо подчеркнуть, что я тысячи раз до всех этих событий писал: они мне не товарищи, а, если надо будет, то я буду с ними бороться именно как с врагами.

В итоге в рядах противников началось смятение, один самый ярый пробандеровец, случайно или нет с корнями из Львовской области, теперь на всех углах кричит, что надо было брать Киев за три дня. В общем «прозрел»…

Конечно, веры таким людям нет, но хотя бы пропаганда откровенных антироссийских взглядов в ЛФ сейчас фактически отсутствует. Хочется верить, что окончательный гвоздь в крышку гроба «нетвойнизма» в ЛФ загонят ветераны СВО, которые сейчас в ключевых регионах массово вступают в Левый Фронт. Да и наши товарищи, кто воюют на фронте, шлют гневные сообщения в адрес тех, кто их предаёт в тылу, ведя пропаганду против СВО.

«Новый День»: Каким видите будущее ЛФ и в целом левого движения в России?

Леонид Развозжаев: Считаю, у нас громадные перспективы и во многом именно благодаря СВО. Но это касается только тех левых, кто не встал на путь предательства марксистко-ленинских идей, кто стоит на почве критической поддержки СВО, кто вместе со всем народом отражает бандитское нападение западного империализма на Россию.

«Новый День»: Возможен ли в России левый поворот?

Леонид Развозжаев: Теперь невозможно, чтобы левый поворот не случился. Слишком большие вызовы перед Россией и, если представители российской элиты хотят выжить, у них единственный шанс – сдвинуть Россию влево, под очень крутой поворот. Иными словами, без включения социалистических механизмов в жизнь общества Россия в этом противостоянии не выдержит. Но, вне всякого сомнения, левый поворот не может быть осуществлён старыми кадрами, поэтому системе придётся включать в активный процесс управления страной людей прогрессивных коммунистических взглядов. Иначе нас раздавят!

* внесён в перечень экстремистов и террористов

Москва, Ольга Ветрова

© 2024, РИА «Новый День»

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