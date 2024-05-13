Украина – это только начало: будет по-настоящему мировая война Интервью РИА «Новый День» с греческим философом и футурологом Димитриосом Пателисом

Украинский конфликт и появление «горячих точек» в разных регионах планеты являются прологом для большой мировой войны. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил известный греческий коммунист, философ, политолог и исторический футуролог Димитриос Пателис, прибывший в Россию в составе делегации Всемирной антиимпериалистической платформы. По его словам, центры империализма во главе с США теряют позиции, но борьба за новый мир будет ожесточенная.

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«Новый День»: Знаем, что Вы далеко не первый раз в России. Расскажите о себе и целях Всемирной антиимпериалистической платформы?

Димитриос Пателис: Я выпускник философского факультета МГУ, профессор философии политехнического университета города Ханья на острове Крит. Образование получил, конечно, при Советском Союзе. Сюда приехал вместе с делегацией Всемирной антиимпериалистической платформы, созданной в октябре 2022 года. Одна из основных наших целей – координация антиимпериалистических сил во всем мире, сил, которые признают, что враг номер один человечества – это нападающая агрессивная ось империализма во главе с США. Есть единый блок – США, НАТО, Евросоюз, их союзники, против которого мы должны бороться, потому что он ведет агрессивную войну для поддержания своих сил в изменяющемся мире. А в мире соотношение сил сегодня далеко не в пользу старых центров империализма.

«Новый День»: Как известно, санкции «бьют» не только по России, но в большей степени по тем, кто их поддерживает. Повлияли ли санкции на Грецию?

Димитриос Пателис: Конечно, повлияли, и прямо! Многие продукты греческого производства уже не экспортируются, что причинило вред сельскому хозяйству, рыболовству страны. И вообще способствовало спекуляции не только на рынке нефти, газа, но и в продуктах широкого потребления. Мы имеем спекулятивные инфляционные последствия. Безработица растет, в общем-то кризис усугубляется.

«Новый День»: Вы говорите, что империализм сегодня испытывает сложности. Что именно изменилось?

Димитриос Пателис: Возникают новые силы. Они образуются Китайской Народной Республикой, Российской Федерацией, Корейской Народно-Демократической Республикой… Вслед за ними идут фактически все страны раннего социализма, которые продолжают свое существование и развитие, и одновременно все страны и все силы, которые борются против неоколониализма, военщины НАТО, США и т.д.

Мы считаем, что все прогрессивные силы должны солидаризироваться в борьбе против империалистической оси, которая продвигает заново фашизм и нацизм. Она пытается приостановить развитие неугодных им стран.

«Новый День»: Что ещё важно, на Ваш взгляд, в нынешней ситуации?

Димитриос Пателис: Выступить против идеологической путаницы, разброда и шатания среди прогрессивных сил. Т.е. фактически против оппортунизма, против фактической, я подчеркиваю, агентуры империализма внутри рабочего и прогрессивного движения во всем мире.

К сожалению, в этом деле особую роль играет руководство нынешней Коммунистической Партии Греции, у которой есть иррациональные идеологемы. С их помощью она пытается манипулировать сознаниями масс, организациями, партиями.

Еще одна наша цель – реконсолидация и реорганизация коммунистических сил, которые придерживаются принципа марксизма-ленинизма и революционной позиции, но нуждаются в творческом развитии теории. После поражения, причиненного контрреволюцией и капиталистической реставрацией в СССР и в социалистических странах Европы в прошлом веке, мы должны восстановить революционную силу и перспективу рабочего коммунистического движения. Чтобы оно выступало в качестве авангарда платформы всемирного фронта интернационалистов – антиимпериалистов сегодня.

«Новый День»: Вы собираетесь отправиться в Донбасс. Кто ещё участвует в поездке?

Димитриос Пателис: Это первая поездка нашей делегации в Донбасс, мы планировали давно это сделать. Все участники – представители коммунистических партий и организаций: из Бельгии, США, Турции, Кореи, Греции.

Это уже третья моя поездка. И первая – для Всемирной антиимпериалистической платформы, в рабочей группе которой я работаю.

Я в Донбассе был в 2015 году, с другой делегацией антифашистов. Нас приняла тогда бригада «Призрака» – Алексей Мозговой, Алексей Марков и все остальные. Прекрасные ребята, многих из которых нет в живых сегодня, к сожалению. И мы поехали тогда, чтобы выразить нашу солидарность первому, я это подчеркиваю, вооруженному антиимпериалистическому, антифашистскому и антиолигархическому восстанию 21 века. Это историческое событие особой важности не только для России, не только для бывшего Советского Союза, но и для революционного движения всего мира.

Потом я был здесь с другой делегацией – наблюдателем на президентских выборах. Побывал в Луганске, Краснодоне... Мы посетили некоторые исторические, героические, я бы сказал, места. Очень интересно! Мы общались не только с руководством Народной республики, но и с представителями народного движения, общественных организаций.

«Новый День»: Какие планы сейчас? С кем планируете встретиться?

Димитриос Пателис: Детали я не могу раскрыть. Только в общих чертах. У нас будет встреча с руководством республик, городов, с общественными организациями, с прогрессивными организациями, с коммунистами. Надеюсь, мы посетим и Луганск, и Донецк, и Мариуполь.

«Новый День»: Ситуация в Донбассе обостряется. Какова, по-Вашему мнению, вероятность конфликта России и НАТО?

Димитриос Пателис: Позвольте мне немножко исправить ваш вопрос. Это не вероятность. Это факт. 55 держав сейчас поставляют на Украину системы вооружения, боеприпасы, отправляют наемников, офицеров, специалистов, которые их обучают, поддерживают материально. И фактически штабы так называемой украинской армии – это НАТОвские штабы. В основном, из Великобритании, США, я боюсь, что даже из Греции. Из всех натовских стран. Конечно, это закрытая информация, но я думаю, что имеются определенные обязательства внутри НАТО.

Есть западные образцы систем вооружения, где нужны особые знания специалистов-профессионалов, чтобы вести войну. А времени на полномасштабное обучение мобилизованных украинцев нет. Вот и отправляют их для такой прокси-войны в качестве мяса. Установленный нацистский режим используется для насильственной мобилизации бедных ребят, даже девчонок уже, из Украины.

Это трагедия для всех народов – определенного рода геноцид, который начался в 2014 году, после Майдана, и, к сожалению, продолжается ужасными темпами до сих пор. По-моему, фактически нет разницы между русскими и украинцами – это один народ. На Украине искусственно конструируют определенную нацию, нацистского толка режим антиРоссии.

«Новый День»: Есть ли какой-то противовес?

Димитриос Пателис: Да, фактически эта ось, о которой я говорил, сегодня имеет определенный противовес. Глупость стереотипного мышления и поведения империалистов подтолкнули многие силы консолидироваться и создать коалицию. Она имеет и военно-техническую составляющую. Мы знаем, какая хорошая кооперация с Ираном у Российской Федерацией, с Народно-Демократической Республикой Кореей, с Китаем. И это очень здорово.

Мы видим, что творится на Ближнем Востоке – геноцид фашистского расистского сионистского режима Израиля против палестинского народа. Мы видим героическую борьбу народа Йемена. Конфликт между Ираном и Израилем… И режим киевской хунты поддерживает во всех отношениях западный блок, традиционный империалистический блок во главе с США против народа Палестины, против Китая, против России – против всех народов, которые борются.

«Новый День»: К чему это приведет?

Димитриос Пателис: Конечно, я не пророк, но научно предвидеть ситуацию можно. И тем более, опираясь на логику истории, на теорию и методологию, созданную советским гениальным мыслителем Виктором Алексеевичем Вазюлиным. Я в рамках этой теории и методологии работаю. Это развитие марксизма, революционной теории. Для чего? Чтобы эта теория могла выступить в качестве теоретического, идеологического и практического оружия для грядущих победоносных социалистических революций во всем мире.

Надо осознавать: то, что происходит – это просто начало. Будем надеяться, что не будет широкомасштабного применения ядерного оружия, оружия массового поражения.

Вспомним, Первая мировая война – это фактически война химического оружия. Во Второй мировой войне, несмотря на то, что все державы имели химическое оружие, широкомасштабно не применяли его.

Будем надеяться, что не применят и сейчас стратегические запасы средств массового поражения. А это означает эскалацию конфликта: будет по-настоящему мировая война. Но она имеет свою специфику. Она в том, что подрываются основы паразитического существования и развития мира империализма в целом. Подрываются основы извлечения монополистической сверхприбыли в различных формах неоколониализма. Причем экономическая составляющая сражений не менее важна, чем военно-техническая. Уже сегодня мы видим, что многие народы Африки и разных стран Латинской Америки, Азии отказываются дальше подчиняться диктату империализма, применять доллар в качестве международных денег. Это уже показательно с точки зрения революционных перспектив для человечества. А без истоков паразитирования империализм вообще будет в ужасном положении. И это, конечно, обнадеживающий фактор для революционного движения.

Москва, Ольга Ветрова

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