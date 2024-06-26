Конфликт разжигают те же силы, что и Первую, и Вторую мировые войны Интервью РИА «Новый День» с американским коммунистом Джонатаном Фостером

Капиталистические силы на Западе подталкивают международный конфликт к Третьей мировой войне. У них нет «задней передачи», «выключателя»: они не согласятся получать меньшую прибыль. Достаточно вспомнить Корею, Вьетнам, Панаму, Гренаду, Югославию, Ливию, Сирию, Йемен… Такое мнение в интервью РИА «Новый День» в преддверии поездки в Донбасс высказал американский коммунист Джонатан Фостер. Миссия делегации, подчеркнул он, гуманитарная и дипломатическая, поскольку лидеры США, Запада отказались от попыток установить мир на Украине.

«Новый День»: Как вы оцениваете ситуацию с украинским конфликтом?

Джонатан Фостер: Я представляю партию коммунистов США. У нас марксистское, ленинское понимание ситуации. Сейчас войну разжигают те же силы, что и в Первую, и Вторую мировые войны, – нефтяные монополии, банки. Военно-промышленный комплекс все больше захватывает власть над нашим политическим классом.

Суть в том, что нефтяные монополии хотят развалить Россию, взять под контроль ее богатые нефтегазовые регионы или, по крайней мере, выкинуть их с рынка, как они поступили с Ираком в начале 2000-х годов. Чтобы Exxon, Mobile, Shell, Chevron, BP могли сохранить большую долю прибыли на мировом рынке. Всё очень просто.

«Новый День»: Американские граждане понимают это?

Джонатан Фостер: Думаю, на каком-то инстинктивном уровне. Так что мы, коммунисты, должны сыграть свою роль в просвещении американской общественности. И это одна из причин, по которой мы здесь: чтобы узнать правду прямо из уст, как говорится, народа Донбасса.

«Новый День»: Вы слышали ли про «Аллею Ангелов»?

Джонатан Фостер: Хорошо, что вы заговорили об «Аллее Ангелов». Часто на Западе наши новостные СМИ – CNN, MSNBC и другие – показывают ужасные фотографии детей, погибших в Судане или еще где-нибудь. Они говорят, что мы должны скорбеть по ним и пытаться изменить режим в тех государствах. Но вы никогда не увидите, не услышите упоминаний об «Аллее Ангелов», об этих детях, убитых жестоким киевским режимом с 2014 по 2022 год.

Но, конечно, мы знаем о них. Мы знаем и тех о 14 000 жителей Донбасса, которые были убиты в этой гражданской войне, спровоцированной и развязанной по приказу США, НАТО и Запада.

Мы здесь, чтобы выразить сочувствие всем погибшим, попытаться собрать больше информации о ситуации и, надеюсь, добиться мира и не допустить Третьей мировой войны.

«Новый День»: Получается, простые граждане в США не имеют достаточно информации о ситуации?

Джонатан Фостер: Абсолютно верно на 100%. Но есть люди, которые видят, сколько денег идет на Украину: мы уже потратили около 140 миллиардов долларов, а недавно выделили ещё 60 миллиардов.

А в это время в США многие люди – без крова, процветает бездомность. Я из Вашингтона, округ Колумбия. Вы пройдете несколько кварталов от Белого дома, центра западной демократии, и увидите голодных и бездомных людей. Я знаю, это звучит безумно, но такова реальность в США. Люди в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Чикаго, в Майами действительно испытывают трудности, в том числе с поиском работы. Кому-то приходится трудиться на нескольких работах.

По статистике, у огромного процента американцев, 40 или более процентов, нет 1000 долларов в банке на случай непредвиденных обстоятельств. Миллионы людей не имеют медицинской страховки. И люди разоряются, пытаясь получить элементарную медицинскую помощь, если они сильно заболевают, если у них рак или что-то еще.

Я знаю, что жителям России или даже нашим капиталистическим союзникам в Великобритании трудно понять ситуацию в США, ведь, как предполагается, мы богатая страна.

Но, к сожалению, понимание марксизма, что такое капитализм, настоящий социализм, сейчас просто отсутствует в американском образовании и СМИ.

Люди запутались. Я сам долгое время был в замешательстве, хотя вырос в округе Колумбия, имел доступ к лучшей системе образования в США. Я до недавнего времени не понимал, насколько наша политика и экономика контролируются большими деньгами, нефтяными компаниями, банками, производителями военного оружия. И меня это ужасает.

«Новый День»: В чём же альтернатива?

Джонатан Фостер: Мы должны добиваться социализированной экономики. И мы обращаемся поэтому к славной истории Советского Союза. Мы обращаемся к Китаю, к Кубе. К странам, которые вырвались из западной имперской системы.

И я думаю, большинство американцев понимают: граждане России нам не враги. Мы можем дружить с Россией. Это правительства Запада провоцируют вражду. И наш приезд в Россию – как бы шаг к миру.

Москва, Ольга Ветрова

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