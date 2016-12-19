Синоптики подтвердили сохранение оттепели в Москве

Публикации за 19.12.16

Синоптики подтвердили свой прогноз о сохранении теплой погоды в Москве на предстоящей неделе. Днем в столице и Подмосковье ожидается до плюс двух градусов, а ночью будет подмораживать до минус 9.

Во вторник, 20 декабря, возможно относительное похолодание, местами, как и в понедельник, ожидается небольшой снег. Ночные температуры будут отмечаться в пределах -8…-6 градусов в Москве и -11…-6° в Подмосковье, дневные – -6…-4 градусов и -9…-4 соответственно.

В среду, 21 декабря, снова потеплеет, ожидается умеренный снег, местами туман и гололед, а также порывы ветра до 15 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет -6…-4 градусов в мегаполисе и -9…-4 – в регионе, в отдельных районах до -13 градусов. Днем местами пройдут небольшие осадки, а температура поднимется до 0…+2 градусов в Москве и -3…+2 – по области.

Далее до конца недели погода будет практически одинаковой: местами будут идти небольшие осадки, в четверг, 22 декабря, прогнозируется туман и гололед. Ночами -2…0 градусов в столице и -5…0 – по области, днем прогнозируется 0…+2 градусов и -3…+2 соответственно.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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