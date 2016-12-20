Московская оттепель: в столицу снова придет ледяной дождь

Публикации за 20.12.16

В ночь со вторника на среду в Московскую область снова придет ледяной дождь и гололедица.

Как сообщает центр погоды «Фобос», через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт атлантического циклона, в результате чего с полуночи ожидается мокрый снег, слабая метель, а также ледяной дождь. На дорогах возможна гололедица.

В среду днем в столице температура поднимется до двух градусов тепла, что на пять градусов выше климатической нормы. В этот день также возможны слабые моросящие осадки. К вечеру из-за высокой влажности синоптики прогнозируют образование тумана с ухудшением видимости до 300-600 метров.

Теплая погода сохранится регионе в течение всей недели.

Москва, Мария Вяткина

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