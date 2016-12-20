В Москве вынесен приговор по делу об упавшей ледяной глыбе на женщину и ребенка

Публикации за 20.12.16

В Москве вынесен приговор фигурантам уголовного дела о падении снега с кровли здания на проспекте Буденного, в результате чего серьезные травмы получили женщина и ребенок. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, виновными в случившемся признаны гендиректор ООО «ИНФООН» Николай Шаульский и главный инженер «ДЭЗа района «Соколиная гора» Александр Куралов.

ЧП произошло вечером 5 марта 2015 года. В результате падения глыбы льда с крыши одного из домов на проспекте Буденного были травмированы женщина 1988 года рождения и девочка 2012 года рождения. Потерпевшие получили черепно-мозговые травмы и другие повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Следствием и судом установлено, что генеральный директор ООО «ИНФООН» Шаульский в сентябре 2014 года заключил договор на техническую эксплуатацию и санитарное содержание общего имущества многоквартирного жилого дома с ГУП «ДЕЗ района Соколиная гора». Согласно его положениям, гендиректор фирмы обязывался выполнять работы и оказывать услуги в многоквартирных домах в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.

«Однако, желая необоснованно сэкономить полученные денежные средства, во исполнение указанного договора не обеспечил предотвращения возникновения снежно-ледяных образований на выступающих элементах фасадов зданий и не осуществил контроль за их очисткой», – говорится в сообщении СКР.

Куралов, являясь главным инженером и исполняя обязанности директора ГУП «ДЕЗ района Соколиная гора», не осуществил возложенный на него контроль за очисткой сотрудниками ООО «ИНФООН» от снега и наледи крыш и фасадов зданий, в том числе эркеров дома на проспекте Буденного, что и повлекло травмирование женщины и девочки.

В результате Шаульский был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (предоставление работ и услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие тяжкий вред здоровью), и Куралов – по ч. 2 ст. 118 УК РФ (неумышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Приговором суда обоим мужчинам назначено наказание, связанное с ограничением свободы сроком на 3 года. По результатам рассмотрения гражданских исков, которые судом были удовлетворены, Шаульский обязан выплатить по 500 тысяч рублей, а Куралов по 300 тысяч рублей каждой потерпевшей.

Москва, Светлана Антонова

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