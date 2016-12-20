Путин vs Жириновский: объявлены номинанты политической премии РАСО «Гамбургский счет»

Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО) представила новый проект – политическую премию «Гамбургский счет», которая будет присуждаться политикам, партиям, политическим группам и кандидатам в России и за рубежом. В первый шорт-лист как «политики года» вошли президент РФ Владимир Путин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Среди зарубежных «звезд» эксперты выдели избранного президента США Дональда Трампа и британского политика Найджела Фараджа.
В списки номинантов (см. ниже), которые определяют члены Комитета по политическим технологиям РАСО, попали также другие известные российские и зарубежные политики по итогам избирательных кампаний, в том числе неудачных. Как ожидается, итоги голосования экспертного жюри будут подведены 22 декабря, а победители будут объявлены 23 декабря.
«Лучшая кампания по выборам в Государственную думу – партийный список»
- «Единая Россия». За получение конституционного большинства в Госдуме
- ЛДПР. За самую яркую и креативную избирательную кампанию
Лучшая кампания провластного кандидата на выборах в Государственную Думу (одномандатный округ)
- Д. Морозов (Черемушкинский одномандатный округ №209). За победу кандидата от ЕР в одном из самых оппозиционных округов Москвы
- А. Балыбердин (Нижнетагильский одномандатный округ № 171). За победу над популярным в регионе политиком, действующим депутатом от СР А. Бурковым
- В. Карамышев ( Сеймский одномандатный округ №110). За победу над тяжеловесом курской политики – экс-губернатором А. Руцким
- Г. Онищенко (Тушинский одномандатный округ №200). За победу над оппозиционным кандидатом с максимальным фандрайзингом в столице – депутатом Госдумы Д. Гудковым
- И.Сухарев (Бугурусланский округ №143). За техничную кампанию и уверенную победу над главным оппозиционером региона депутатом Госдумы от ЛДПР С. Катасоновым.
Лучшая кампания оппозиционного кандидата в Государственную Думу (одномандатный округ)
Три округа представители КПРФ выиграли у кандидатов от ЕР:
- А. Куринный (Ульяновский 187 округ), отрыв от кандидата ЕР 0,3%
- С. Казанков (Марийский округ №22), отрыв от кандидата ЕР 9,1%
- М. Щапов (Иркутский округ №93), отрыв от кандидата ЕР 4,1%
- Д. Парфенов (Москва, округ №200) победил фаворита гонки О. Митволя (партия Зеленых) после снятия кандидата от ЕР, отрыв составил 3,2%
Все четыре представленных округа входят в 10% наиболее конкурентных округов (с наименьшим отрывом победителя от второго места).
Лучшая губернаторская кампания
- А. Дюмин (Тульская область). За эталонную кампанию «нового лица»
- С. Морозов (Ульяновская область). За победу в наиболее конкурентной губернаторской кампании 2016 года (наименьший разрыв между кандидатами по результатам – 28,9%)
- Н. Жданова (Забайкальский край). За победу над сильным кандидатом от КПРФ Н. Мерзликиным
- С. Гапликов (Республика Коми). За победу в условиях подрыва репутации региональной власти после серии арестов
Лучшая кампания «партии власти» на выборах в Законодательное Собрание субъекта РФ
- Кампания ЕР в Оренбургской области. За техничную сшивку кампаний разных уровней
- Кампания ЕР в Кировской области. За кампанию в сложных условиях ареста первого лица региона
Лучшая кампания оппозиционной партии на выборах в Законодательное Собрание субъекта РФ
- Кампания «Родины» в ЗС Тамбовской области. За основной региональный успех Родины в 2016 году (8,82%)
- Кампания партии «Яблоко» в ЗС Санкт-Петербурга (12,5%). За максимальный результат Яблока на выборах в ЗС этого года
- Кампания Партии Роста в ЗС Санкт-Петербурга (10,72%). За максимальный результат Партии Роста на выборах ЗС в этом году
Политик года
- В.Путин. За определение политической повестки в России и за ее пределами
- В.Жириновский. За уникальное политическое долголетие
Антипремия. Провал года в РФ
- Партия Роста. За провал самого потенциально выигрышного либерального проекта из-за непрофессиональной кампании
- Яблоко. За потерю государственного финансирования вследствие рекордно слабого результата.
- ПАРНАС. За провальную организацию праймериз и проигрыш в столицах из-за технологически безграмотной кампании
Зарубежные номинации
Лучшая зарубежная избирательная кампания
- Президентская кампания кандидата Республиканской партии Д. Трампа в США. За яркую кампанию с неожиданными технологическими решениями в условиях превосходства оппонента в ресурсах
- Кампания на праймериз Демократической партии Берни Сандерса. За создание массового энтузиазма и реабилитацию идей социализма в США
- Кампания по выборам мэра Рима Вирджинии Раджи («Движение Пять звезд»). За креативные решения
- Президентская кампания кандидата Социалистической Партии И. Додона в Молдавии. За победу в условиях противодействия административному ресурсу
- Парламентская кампания Podemos в Испании. За сохранение представительства в парламенте после досрочных выборов
Лучшая зарубежная референдумная кампания
- Кампания Leave на референдуме по вопросу выхода из ЕС в Великобритании
- Кампании по легализации марихуаны в отдельных штатах США. В 8 из 9 случаев, кроме Аризоны, кампании были выиграны.
- Референдум по поводу принятия Соглашения Украина-ЕС в Нидерландах (инициатор – движение GeenPeil)
Зарубежный политик года
- Найджел Фарадж. За создание повестки дня, повлиявшей на итоги голосования в трех странах (Нидерланды, Великобритания, США)
- Дональд Трамп. За самую неожиданную победу на выборах
Антипремия. Провал года за рубежом
- Кампания Remain на референдуме в Великобритании
- Президентская кампания кандидата от Демократической партии Х. Клинтон в США
- Конституционный референдум, инициированный Эво Моралесом в Боливии
- Конституционный референдум, инициированный Маттео Ренци в Италии
- Провал инициативы по введению безусловного дохода на референдуме в Швейцарии
Специальные номинации
Лучшее СМИ, повлиявшее на политическую ситуацию в мире и конкретных странах
- Breitbart. За вклад в победу Д. Трампа
- Russia Today. За продвижение альтернативной политической повестки
- The Sun. За влияние на исход референдума в Великобритании
Приз «Сапожник в сапогах» – для политконсультантов, реализовавшихся в политике
- А. Ломов, избран в ЗС Ленинградской области по списку «Единой России», группа была привязана к одномандатному округу;
- Р. Шайхутдинов, избран в Госдуму по одномандатному округу;
- С. Толмачев, избран по одномандатному округу в ЗС Красноярского края в конкурентной борьбе.
Москва, Анастасия Смирнова
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