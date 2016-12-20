Путин vs Жириновский: объявлены номинанты политической премии РАСО «Гамбургский счет»

Публикации за 20.12.16

Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО) представила новый проект – политическую премию «Гамбургский счет», которая будет присуждаться политикам, партиям, политическим группам и кандидатам в России и за рубежом. В первый шорт-лист как «политики года» вошли президент РФ Владимир Путин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Среди зарубежных «звезд» эксперты выдели избранного президента США Дональда Трампа и британского политика Найджела Фараджа.

В списки номинантов (см. ниже), которые определяют члены Комитета по политическим технологиям РАСО, попали также другие известные российские и зарубежные политики по итогам избирательных кампаний, в том числе неудачных. Как ожидается, итоги голосования экспертного жюри будут подведены 22 декабря, а победители будут объявлены 23 декабря.

«Лучшая кампания по выборам в Государственную думу – партийный список»

«Единая Россия». За получение конституционного большинства в Госдуме

ЛДПР. За самую яркую и креативную избирательную кампанию

Лучшая кампания провластного кандидата на выборах в Государственную Думу (одномандатный округ)

Д. Морозов (Черемушкинский одномандатный округ №209). За победу кандидата от ЕР в одном из самых оппозиционных округов Москвы

А. Балыбердин (Нижнетагильский одномандатный округ № 171). За победу над популярным в регионе политиком, действующим депутатом от СР А. Бурковым

В. Карамышев ( Сеймский одномандатный округ №110). За победу над тяжеловесом курской политики – экс-губернатором А. Руцким

Г. Онищенко (Тушинский одномандатный округ №200). За победу над оппозиционным кандидатом с максимальным фандрайзингом в столице – депутатом Госдумы Д. Гудковым

И.Сухарев (Бугурусланский округ №143). За техничную кампанию и уверенную победу над главным оппозиционером региона депутатом Госдумы от ЛДПР С. Катасоновым.

Лучшая кампания оппозиционного кандидата в Государственную Думу (одномандатный округ)

Три округа представители КПРФ выиграли у кандидатов от ЕР:

А. Куринный (Ульяновский 187 округ), отрыв от кандидата ЕР 0,3%

С. Казанков (Марийский округ №22), отрыв от кандидата ЕР 9,1%

М. Щапов (Иркутский округ №93), отрыв от кандидата ЕР 4,1%

Д. Парфенов (Москва, округ №200) победил фаворита гонки О. Митволя (партия Зеленых) после снятия кандидата от ЕР, отрыв составил 3,2%

Все четыре представленных округа входят в 10% наиболее конкурентных округов (с наименьшим отрывом победителя от второго места).

Лучшая губернаторская кампания

А. Дюмин (Тульская область). За эталонную кампанию «нового лица»

С. Морозов (Ульяновская область). За победу в наиболее конкурентной губернаторской кампании 2016 года (наименьший разрыв между кандидатами по результатам – 28,9%)

Н. Жданова (Забайкальский край). За победу над сильным кандидатом от КПРФ Н. Мерзликиным

С. Гапликов (Республика Коми). За победу в условиях подрыва репутации региональной власти после серии арестов

Лучшая кампания «партии власти» на выборах в Законодательное Собрание субъекта РФ

Кампания ЕР в Оренбургской области. За техничную сшивку кампаний разных уровней

Кампания ЕР в Кировской области. За кампанию в сложных условиях ареста первого лица региона

Лучшая кампания оппозиционной партии на выборах в Законодательное Собрание субъекта РФ

Кампания «Родины» в ЗС Тамбовской области. За основной региональный успех Родины в 2016 году (8,82%)

Кампания партии «Яблоко» в ЗС Санкт-Петербурга (12,5%). За максимальный результат Яблока на выборах в ЗС этого года

Кампания Партии Роста в ЗС Санкт-Петербурга (10,72%). За максимальный результат Партии Роста на выборах ЗС в этом году

Политик года

В.Путин. За определение политической повестки в России и за ее пределами

В.Жириновский. За уникальное политическое долголетие

Антипремия. Провал года в РФ

Партия Роста. За провал самого потенциально выигрышного либерального проекта из-за непрофессиональной кампании

Яблоко. За потерю государственного финансирования вследствие рекордно слабого результата.

ПАРНАС. За провальную организацию праймериз и проигрыш в столицах из-за технологически безграмотной кампании

Зарубежные номинации

Лучшая зарубежная избирательная кампания

Президентская кампания кандидата Республиканской партии Д. Трампа в США. За яркую кампанию с неожиданными технологическими решениями в условиях превосходства оппонента в ресурсах

Кампания на праймериз Демократической партии Берни Сандерса. За создание массового энтузиазма и реабилитацию идей социализма в США

Кампания по выборам мэра Рима Вирджинии Раджи («Движение Пять звезд»). За креативные решения

Президентская кампания кандидата Социалистической Партии И. Додона в Молдавии. За победу в условиях противодействия административному ресурсу

Парламентская кампания Podemos в Испании. За сохранение представительства в парламенте после досрочных выборов

Лучшая зарубежная референдумная кампания

Кампания Leave на референдуме по вопросу выхода из ЕС в Великобритании

Кампании по легализации марихуаны в отдельных штатах США. В 8 из 9 случаев, кроме Аризоны, кампании были выиграны.

Референдум по поводу принятия Соглашения Украина-ЕС в Нидерландах (инициатор – движение GeenPeil)

Зарубежный политик года

Найджел Фарадж. За создание повестки дня, повлиявшей на итоги голосования в трех странах (Нидерланды, Великобритания, США)

Дональд Трамп. За самую неожиданную победу на выборах

Антипремия. Провал года за рубежом

Кампания Remain на референдуме в Великобритании

Президентская кампания кандидата от Демократической партии Х. Клинтон в США

Конституционный референдум, инициированный Эво Моралесом в Боливии

Конституционный референдум, инициированный Маттео Ренци в Италии

Провал инициативы по введению безусловного дохода на референдуме в Швейцарии

Специальные номинации

Лучшее СМИ, повлиявшее на политическую ситуацию в мире и конкретных странах

Breitbart. За вклад в победу Д. Трампа

Russia Today. За продвижение альтернативной политической повестки

The Sun. За влияние на исход референдума в Великобритании

Приз «Сапожник в сапогах» – для политконсультантов, реализовавшихся в политике

А. Ломов, избран в ЗС Ленинградской области по списку «Единой России», группа была привязана к одномандатному округу;

Р. Шайхутдинов, избран в Госдуму по одномандатному округу;

С. Толмачев, избран по одномандатному округу в ЗС Красноярского края в конкурентной борьбе.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 20.12.16

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