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Публикации за 20.12.16

ФАС снизила цену на дорогостоящее лекарство почти в 10 раз

ФАС снизила цену на дорогостоящее лекарство почти в 10 раз

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала отменять согласованные цены на дорогостоящие лекарства, которые продаются в России по завышенной стоимости. Как сообщила сегодня пресс-служба ведомства, первая отмена касается индийского «Иматиниб» (МНН).

«Цена на препарат оказалась завышена в России в результате предоставления заявителем недостоверных данных о ценах в стране производства – Индии. Проведя расследование, ФАС России установила, что в Индии официально зарегистрированные цены на этот препарат почти в 10 раз ниже, чем указывал заявитель», – говорится в сообщении.

Как отметил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев, в ходе расследования был выявлен целый ряд дорогостоящих препаратов, зарегистрированных в России по завышенным ценам.

«Практически все компании снизили цены до минимального уровня в референтных странах. В отношении компаний, отказавшихся соблюдать требования постановления правительства РФ о регистрации цен, ФАС России вынуждена отменять соответствующие решения о согласовании завышенных цен», – прокомментировал ситуацию Нижегородцев.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.16

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