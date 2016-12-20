Метр новогодней ёлки в Москве стоит до 5 тысяч рублей

Публикации за 20.12.16

В Москве открылись более 250 ёлочных базаров. Как сообщил сегодня руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, цены на ёлки варьируются от 1000 до 5000 рублей за метр.

«Цена зависит от региона, откуда поставляются ели. В основном, они поступают в Москву из Пермского края, Тамбовской, Саратовской областей. Импортные ели в большинстве идут из Дании», – отметил Немерюк, слова которого цитирует «Интерфакс».

По словам чиновника, заказать живую ель с доставкой на дом в столице можно также через интернет-магазин.

Для удобства покупателей на елочных базарах должны быть мерные линейки и упаковочный материал. Мэрия рекомендует в случае выявления факта незаконной торговли елями жаловаться в Роспотребнадзор.

Москва, Светлана Антонова

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