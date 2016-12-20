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Публикации за 20.12.16

Прокуратура утвердила обвинение по делу о крупном мошенничестве главбуха подмосковного Арбитражного суда

Прокуратура утвердила обвинение по делу о крупном мошенничестве главбуха подмосковного Арбитражного суда

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и направила в Замоскворецкий суд уголовное дело против бывшего главного бухгалтера Арбитражного суда Московской области и Десятого арбитражного апелляционного суда Натальи Христосовой, которая обвиняется в мошенничестве на общую сумму более 20 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, Христосова обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

Согласно материалам расследования, с марта по декабрь 2013 года Христосова перечисляла на счета подконтрольных ей и ее сообщникам коммерческих организаций и физических лиц деньки, которые находились во временном распоряжении Арбитражного суда Московской области.

При этом, как считает следствие, главбух указывала заведомо ложные сведения о наличии оснований для их перечислений, в том числе якобы для возврата ранее внесенных денег, оплаты за экспертные исследования. Она подписывала заявки электронной подписью от своего имени, а также от имени руководства суда и направила через прикладное программное обеспечение «Автоматизированная система Федерального казначейства» в Управление Федерального казначейства по Московской области.

Всего таким образом, согласно данным следствия, было похищено более 16,8 млн рублей. В то же время, как утонили в прокуратуре, с июля по декабрь 2014 года Христосова по такой же схеме похитила с депозитного счета Десятого арбитражного апелляционного суда более 4 млн рублей.

В настоящее время обвиняемая находится под домашним арестом. Уголовное дело в отношении ее сообщников выделено в отдельное производство.

Москва, Мария Вяткина

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