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Публикации за 20.12.16

МЧС предупреждает: сегодня вечером в Москве и Подмосковье резко ухудшится погода

МЧС предупреждает: сегодня вечером в Москве и Подмосковье резко ухудшится погода

В ближайшие часы в Москве и Подмосковье ожидается резкое ухудшение погодных условий: прогнозируется мокрый снег, сильная гололедица при порывистом ветре до 17 метров в секунду. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, штормовое предупреждение действительно сегодняшний вечер, а также на ночь и утро 21 декабря.

Спасатели обращают внимание, что при сильном ветре и налипания мокрого снега возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых, ветхих конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, что может привести увеличению количества случаев травматизма.

Автомобилистам МЧС советует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. «По возможности паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», – рекомендует МЧС.

Ранее синоптики прогнозировали, что в столичном регионе предстоящей ночью возможен ледяной дождь.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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