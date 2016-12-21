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Публикации за 21.12.16

Большая пресс-конференция Путина перенесена: президент простится с погибшим в Турции послом

Большая пресс-конференция Путина перенесена: президент простится с погибшим в Турции послом

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которая была запланирована на 22 декабря, перенесена на пятницу. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в четверг президент примет участие в церемонии прощания с погибшим послом РФ в Турции Андреем Карловым.

«В связи с тем, что в четверг состоится прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день. Президент примет участие в траурных мероприятиях», – сказал Песков, слова которого цитирует РИА «Новости».

Он также добавил, что большая пресс-конференция главы государства состоится в пятницу, 23 декабря, в полдень. «Аккредитация журналистов и все остальные условия проведения пресс-конференции остаются прежними», – уточнил Песков.

Как сообщал «Новый День», нападение на посла России в Турции произошло вечером 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен турецким спецназом.

Накануне тело погибшего дипломата было доставлено из Турции в Москву.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.12.16

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