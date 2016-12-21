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Публикации за 21.12.16

«Продажа» билетов на инаугурацию Трампа оказалась тестом веб-платформы

«Продажа» билетов на инаугурацию Трампа оказалась тестом веб-платформы

Громкая акция по продаже билетов на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая взорвала медиапространство на прошлой неделе, оказалась тестом новых функциональных возможностей по поддержке и оптимизации работы клиентских бизнес-страниц в Сети.

Как сообщал «Новый День», на минувшей неделе появился веб-ресурс , где предлагалось на закрытом аукционе купить за $100 тысяч пригласительный билет на инаугурацию избранного президента США и другие торжественные мероприятия по этому поводу. Акция получила широкий резонанс в СМИ, однако позже стало известно, что прокуратура Обнинска закрыла этот интернет-аукцион по жалобе местной жительницы.

Надзорное ведомство провело проверку и установило, что организация аукциона была пиар-акцией, чтобы привлечь внимание к деятельности ООО «ЛПГенератор», а в результате было заведено административное дело о нарушении прав потребителей.

В ООО «ЛПГенератор» пояснили, что 12 декабря профессиональная лендинг пейдж платформа LPgenerator.ru действительно решила протестировать новые функциональные возможности по поддержке и оптимизации работы клиентских бизнес-страниц. «С этой целью был разработан специальный веб-ресурс по адресу . Большие объемы посетителей позволили в кратчайшие сроки протестировать новую технологию нашей платформы», – говорится в официальном сообщении компании.

Там также подчеркнули, что «к реализации непосредственно тематики названной посадочной страницы ООО «ЛПГенератор» отношения не имеет», а «новые клиенты LPgenerator.ru по промокоду trump получают скидку 25% при оплате любого тарифного плана до 31 декабря 2016 года».

Москва, Алла Неверова

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