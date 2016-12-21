Опять подвела погода: в московских аэропортах отменены и задержаны более 100 рейсов

Публикации за 21.12.16

Ухудшение погоды в московском регионе привело к массовой отмене и задержкам вылета самолетов в столичных аэропортах. Судя по данным он-лайн табло, сегодня ночью и днем в «Шереметьево» отменено и задержано более 100 рейсов, в «Домодедово» в такой же ситуации оказались пассажиры около полусотни рейсов.

Между тем в авиадиспетчерских службах московского авиаузла утверждают, что, несмотря на непогоду, аэропорты работают штатно. Видимость в зоне вылета и прилета достаточная. Аэропорты аккредитованы по всепогодному классу, поэтому длительных задержек и уходов воздушных судов на запасные аэродромы не зафиксировано, передает «Интерфакс».

В настоящее время аэродромные службы с повышенной интенсивностью расчищают взлетно-посадочные полосы и рулежки, обрабатывают их реагентами. Самолеты перед вылетом также проходят обязательную обработку противообледенительной жидкостью.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в московском регионе сохранятся сложные погодные условия. На фоне потепления до нулевых отметок помимо мокрого снега возможен дождь. Местами ожидается сильный гололед.

Москва, Светлана Антонова

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