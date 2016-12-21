Бывшая студентка МГУ, обвиняемая в попытке примкнуть к террористам, расплакалась в суде

Публикации за 21.12.16

Сегодня в Московском окружном военном суда во время последнего слова бывшая студентка МГУ Варвара Караулова (Александра Иванова), которая обвиняется в попытке присоединиться к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), раскаялась и заплакала. Она подчеркнула, на самом деле не планировала присоединяться к террористам.

«Я не террористка, я не собиралась воевать и не готовилась к этому. Я страдала от этого, сейчас я это прекрасно понимаю, я осознала это только после того, как нас остановили на границе – все это было большой ошибкой, и поэтому я вернулась добровольно домой», – сказала Караулова, слова которой цитирует агентство «Москва».

Бывшая студентка также добавила, что рада, что все так сложилось. «Я жива, здорова и у меня есть будущее сейчас. Я хотела поблагодарить своих родителей, бога, судьбу, что сложилось все именно так, я понимаю, насколько я виновата перед самой собой, перед родителями, но я сама себя простить не могу», – сказала подсудимая.

«Я осознала все свои ошибки, свои глупости и уже достаточно наказана. Я бы хотела поблагодарить суд, участников процесса за внимательное отношение», – добавила она.

Ранее гособвинитель просил признать Караулову виновной и приговорить ее к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей. Защита подсудимой, в свою очередь, просила ее оправдать.

Студентка философского факультета МГУ была задержана 4 июня 2015 года в городе Килис (Турция) при попытке незаконно перейти границу с Сирией. Предположительно, она планировала присоединиться к террористической организации «Исламское государство». Девушка была передана миграционным властям Турции, а затем депортирована в Россию. 28 октября Лефортовский суд санкционировал ее арест. Впоследствии Караулова сменила имя и фамилию, став Александрой Ивановой.

Ей предъявлено обвинение в попытке участия в террористической организации (ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Приказом от 10 октября 2016 года Иванова (Караулова) была отчислена с философского факультета МГУ по собственному желанию.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.12.16

Никита Михалков проиграл в суде еще одно дело о «налоге на болванки». / Опять подвела погода: в московских аэропортах отменены и задержаны более 100 рейсов. / «Продажа» билетов на инаугурацию Трампа оказалась тестом веб-платформы. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»