Новогодние гуляния в Москве будут заблокированы грузовиками

Публикации за 21.12.16

Места массовых новогодних гуляний в Москве планируется блокировать грузовыми автомашинами, чтобы не допустить повторения терактов с использованием грузовиков, как это было во Франции и Германии. Об этом сегодня сообщил начальник столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко.

«Мы понимаем и видим те события, которые происходят в мире. В том числе – с применением большегрузного транспорта. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были предпосылки. Поэтому мы считаем, что крупные развязки должны физически перекрываться и обеспечиваться безопасность», – сказал руководитель автоинспекции.

Напомним, вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. В кабине грузовика было обнаружено тело мужчины, по официальным данным, он являлся гражданином Польши.

Аналогичный теракт ранее был совершен во Франции. Водитель грузовика 14 июля протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами террориста стали 86 человек, пострадали более 430 человек. Атаку совершил 31-летний житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель.

Ответственность за оба теракта взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».

Москва, Светлана Антонова

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