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Публикации за 21.12.16

Погибший в Турции Андрей Карлов стал Героем России

Погибший в Турции Андрей Карлов стал Героем России

Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении застреленному в Анкере российскому послу в Турции Андрею Карлову звания Героя России. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Кремля.

«За проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)», – говорится в документе.

Как сообщал «Новый День», нападение на посла России в Турции произошло вечером 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии.

В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен турецким спецназом. В ходе обысков у него были найдены книги о запрещенной в РФ террористической организации «Аль Каида» и оппозиционном исламском проповеднике Фетхуллахе Гюлене.

По последним данным, ответственность за убийство посла взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Джейш аль-Фатх», которая противостоит правительству Сирии в гражданской войне, передает Газета.Ru.

Накануне тело погибшего дипломата было доставлено из Турции в Москву. Церемония прощания с ним запланирована на четверг, 22 декабря. Отпевание Карлова пройдет в Храме Христа Спасителя. В траурных мероприятиях пример руководство страны, в том числе глава государства, который принял решение перенести запланированную ранее на четверг большую пресс-конференцию на 23 декабря.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 21.12.16

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