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Публикации за 21.12.16

Лена Летучая и её «Ревизорро» оказались вне закона

Лена Летучая и её «Ревизорро» оказались вне закона

В скандал вокруг известной телеведущей Лены Летучей и ее программы «Ревизорро» вмешалась полиция. В МВД разъяснили, что деятельность журналистки не должна подменять работу госорганов и попадает под злоупотребление свободой массовой информации.

Напомним, в начале декабря скандальная программа привлекла к себе повышенное внимание после инцидента в одном из московских ресторанов, где во время съемок передачи сотрудники кафе закрыли ведущую в морозильной камере и вылили на нее ведро воды.

Целью авторы телепрограммы заявляют проверку и фиксацию нарушений хранения продуктов и несоблюдение санитарных правил в отелях и ресторанах, однако, как говорится в официальном сообщении МВД, эта сфера входит в обязанности Роспотребнадзора.

«Предусмотренные в статье 47 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации» (далее – «Закон о СМИ») права журналиста, в том числе право искать, запрашивать, получать и распространять информацию (пункт 1), посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы (пункт 2), производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом (пункт 6), проверять достоверность сообщаемой ему информации (пункт 8) в их системном единстве не предопределяют существование у журналиста каких-либо иных исключительных прерогатив, свойственных государственным органам (например, применение мер принуждения), то есть деятельность журналиста не может подменять собой деятельность государственного органа и в этом смысле является обособленной», – в пояснении МВД.

Кроме того, как добавили в полиции, правила оказания услуг общественного питания, утвержденные постановлением правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1036, «не предоставляют ни потребителю, ни журналисту правомочий самостоятельно входить в помещения исполнителя, доступ к которым ограничен».

«Наряду с предусмотренной в статье 58 Закона о СМИ ответственностью за ущемление свободы массовой информации, во взаимосвязанных статье 4 и статье 59 Закона о СМИ предусмотрена ответственность за злоупотребление свободой массовой информации», – подчеркнули в полиции.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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