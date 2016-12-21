2017 год: Россия надеется на лучшее, но готовится к худшему

Публикации за 21.12.16

Подавляющее число жителей России не верят, что в 2017 году в стране наступят позитивные изменения в динамике социального неравенства. Как свидетельствуют итоги исследования Фонда «Общественное мнение», 85% граждан считает, что либо ничего не изменится, либо ситуация ухудшится.

Как следует из результатов опроса, в сравнении с прошлым годом стало больше тех, кто верит, что в следующем году в стране улучшится экономическая ситуация (рост на 13 пунктов), снизится уровень коррупции и вырастет уровень жизни (в обоих случаях рост на 8 п.п.). Правда, самое распространенное мнение при ответе на вопросы об ожиданиях в этих сферах – «изменений не произойдет».

В частности, в изменение качества жизни не верят 45%, а еще 21% респондентов полагают, что оно ухудшится.

Отвечая на вопрос о перспективах безработицы, почти треть респондентов (35%) ожидают ухудшения ситуации, и еще столько же не ждут никаких изменений. Оптимистично настроены только 15% опрошенных.

Оценивая уходящий 2016 год, почти 40% граждан сказали, что их надежды не оправдались, и еще столько же отметили, что ничего не ожидали. При этом в позитивные перспективы в 2017 году для себя и страны верят порядка 40% респондентов, однако столько же жителей страны говорят, либо вряд ли что-то изменится, либо ситуация ухудшится.

36% опрошенных считают, что в 2017 году экономическая ситуация в России практически не изменится. При этом оптимистично настроены 32% респондентов, а пессимистично – 15%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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