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Публикации за 21.12.16

Песков о Путине: «Абсолютный либерал»

Песков о Путине: «Абсолютный либерал»

Президент РФ Владимир Путин является «абсолютным либералом по своей натуре», еще даже в большей степени, чем те, кто называет себя «оппозицией». Такое заявление сделал сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телекомпании .

«Вы знаете, недруги – в первую очередь за рубежом, но и некоторые недруги внутри России – они считают, что Путин – скорее консерватор и такой государственник, которому чуждо слово «свобода». Но Путин абсолютный либерал по своей натуре. И гораздо больший либерал, нежели назывные либералы, которые именуют себя «оппозицией»», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что президент РФ «абсолютно либерален в своих экономических подходах, социальной политике и так далее».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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