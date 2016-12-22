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Публикации за 22.12.16

Узбекистан может стать основным поставщиком овощей и фруктов для России

Узбекистан может стать основным поставщиком овощей и фруктов для России

Узбекистан может стать ведущим поставщиком овощей и фруктов в Россию, поскольку продукция из Латинской Америки и Африки значительно уступает по качеству. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», было заявлено на пресс-конференции в Москве представителями Совета Федерации и исполкома СНГ.

«Узбекистан по своему потенциалу может заменить десяток поставщиков овощей и фруктов на наш рынок, причем овощей и фруктов по качеству значительно превосходящих товары из стран Африки, Латинской Америки. Надо создавать преференции», – заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его мнению, то, что в Узбекистане десятки лет выращивается хлопок – это не совсем верно, потому что узбекский хлопок не очень высокого качества. «Зато фрукты и овощи: Янгюльский район – это поставщик самых замечательных овощей и фруктов, Ферганская долина… То есть, мы сможем наладить с ними отношения, есть большой потенциал. Они проявляют большой интерес к нашим контактам», – считает Джабаров.

При этом сенатор отметил, что в 2017 году Узбекистан поставил цель – довести экспорт овощей и фруктов на рынок стран Содружества независимых государств до 1 млн тонн. «Цифра говорит сама за себя», – добавил он.

Генеральный директор Делового центра экономического развития СНГ Владимир Савченко также отметил, что Узбекистан может быть поставщиком и бытовой техники.

«Они активно развиваются. Узбекистан идет к нам на рынки. Предприниматели из Узбекистана активно поставляют бытовую технику, более того, они поставляют и берут на себя обслуживание, так, как это принято в мировых стандартах», – сказал Савченко.

Между тем, как отметил Джабаров, у Узбекистана есть проблемы в экономических, территориальных и торговых вопросах с другими Среднеазиатскими республиками, однако решить их возможно с помощью опыта СССР.

«Есть вопросы, проблемы, это касается отношений Среднеазиатских республик между собой, но все эти проблемы решаемы. Мы же в советское время решали эти проблемы», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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