В Москве умер известный актер театра и кино Вячеслав Шалевич

Публикации за 22.12.16

В Москве на 83-м году жизни умер известный актер театра и кино, народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич, который запомнился по целому ряду популярных фильмов, в том числе «Три тополя на Плющихе», «Дело гастронома №1»и ряду других.

О его смерти стало известно накануне вечером. Пресс-служба академического театра имени Евгения Евхтангова, где 58 лет прослужил артист, сообщила, что актер скончался после продолжительной болезни.

Шалевич умер в реанимации одной из столичных больниц 21 декабря. 30 ноября ему стало плохо прямо на сцене во время представления юбилейного спектакля «Пристань» в театре имени Вахтангова. Медики оказали ему первую помощь, однако от госпитализации актер отказался. Но уже на следующий день артист был доставлен в реанимационное отделение с судорожным симптомом. Третьего декабря он впал в кому. Умер в реанимации, не приходя в сознание, уточняет РИАМО.

Помимо многочисленных роле в театре, Шалевич запомнился работой в кино. Он рано стал известным артистом, сыграв еще в начале своего творческого пути Швабрина в фильме «Капитанская дочка», а несколько лет спустя, капитана команды «Ракета» Анатолия Дуганова, в ленте «Хоккеисты», принесшую ему всесоюзную славу. Фильмография артиста насчитывает более 120 ролей, в том числе «Три тополя на Плющихе», «Спасённое поколение», «Барьер неизвестности», «Шестое июля», «Кабачок «13 стульев», «Брежнев», «Красная площадь», «Семнадцать мгновений весны», «Моя улица», «Город под липами», «Звезда эпохи», «Марш Турецкого», «Дело гастронома №1», «Мастер и Маргарита», «Охота на Беркута» и многие другие. «Его роли в кино – целая эпоха – многокрасочны, убедительны, незабываемы», – говорят его коллеги.

Актер был награжден орденами Почёта, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Петра Великого II степени, Почетной грамотой Президента РФ за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, золотой медалью имени М.В. Ломоносова.

Москва, Светлана Антонова

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