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Публикации за 22.12.16

Москву накрыла пасмурная стабильность

Москву накрыла пасмурная стабильность

В ближайшие пять дней в Москве сохранится пасмурная погода с осадками при температуре воздуха, которая на пять градусов превышает климатическую норму. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в опубликованном сегодня прогнозе Гидрометцентра.

В пятницу, 23 декабря, сохранятся и небольшие осадки, и туман, и гололед. Днем местами будет усиление осадков в виде снега до умеренных. Температура в Москве в течение суток составит -3…-1 градус, по области ночью ожидается -6…-1 градус, днем – -5…0.

В субботу, 24 декабря, ночью пройдет небольшой снег, днем местами также возможны небольшие осадки. Снова прогнозируются туман и гололед. Температура в ночное время суток будет колебаться вблизи нулевой отметки, а днем до +2 градусов.

В воскресенье, 25 декабря, ожидается небольшой снег. Ночные температуры составят -4…-2 градуса в столице и -7…-2 – по области, днем ожидается -2…0 градусов в Москве и -5…0 в Подмосковье.

В начале новой недели ожидается усиление осадков. В ночь на понедельник, 26 декабря, сохранится -7…-2 градуса, а днем температура может подняться до +1. Во вторник, 27 декабря, также возможны при похожей температуре воздуха.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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