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Публикации за 22.12.16

В Москве на улице умер внук Сталина

В Москве на улице умер внук Сталина

В Москве умер внук легендарного советского вождя Иосифа Сталина Евгений Джугашвили. Он скончался на одной из столичных улиц на северо-востоке города. Прохожие вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось, передает .

Прохожие нашли Джугашвили без сознания. Причина смерти 80-летнего внука Сталина будет установлена позже.

Евгений Яковлевич Джугашвили родился 10 января 1936 года в Урюпинске. Кандидат исторических наук, кандидат военных наук, профессор. С 2001 года он возглавлял Новую коммунистическую партию Грузии.

В 1990 году он исполнил роль своего отца в фильме «Яков, сын Сталина».

Москва, Светлана Антонова

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