Инна Чурикова доставлена в больницу с переломом руки

Публикации за 22.12.16

Народная артистка СССР, ведущая артистка театра «Ленком» Инна Чурикова поскользнулась и сломала руку. Как сообщил директортеатра Марк Варшавер, из-за этого ЧП пришлось отменить сегодняшний спектакль «Аквитанская львица», где актриса играет главную роль.

«Сейчас она находится в 31-й больнице», – уточнил Варшавер РИА «Новости».

Директор «Ленкома» также сообщил, что следующий спектакль с участием Чуриковой должен состояться 28 декабря, он надеется, что к этому времени актриса уже сможет выйти на сцену.

Как уточнила пресс-служба «Ленкома», «в связи с болезнью» вместо спектакля с Чуриковой 22 декабря в театре состоится спектакль «Юнона и Авось», где в главных ролях заявлены Дмитрий Певцов и Анна Зайкова. На него можно попасть по билетам на «Аквитанскую львицу». Те, кто не захочет посещать спектакль, могут вернуть деньги.

Стоит отметить, что в январе 2012 года Чурикова уже получала подобные травмы. Тогда она направлялась на репетицию в «Ленком» упала и сломала обе руки.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.12.16

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