Суд озвучил приговор бывшей студентке МГУ Карауловой: 4,5 года колонии

Публикации за 22.12.16

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова (Александра Иванова), которая обвинялась в попытке примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», приговорена к 4,5 года заключения в колонии общего режима. Такое решение принял сегодня Московский окружной военный суд.

При этом подсудимой не было назначено дополнительное наказание в виде штрафа, суд не нашел также отягчающих обстоятельств совершения преступления, передает РАПСИ.

При оглашении приговора было отмечено, что в его основу суд положил признательные показания подсудимой, в том числе данные ею в ходе первых допросов в качестве подозреваемой и обвиняемой после задержания 27 октября 2015 года. Сведения, которые Караулова сообщала суду, обосновывая свою невиновность, были отвергнуты как противоречивые и преследующие цель избежать ответственности.

Как сообщал «Новый День», ранее прокурор просил приговорить Караулову к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 150 тысяч рублей. Ее защитники настаивали на оправдательном приговоре.

Студентка философского факультета МГУ была задержана 4 июня 2015 года в городе Килис (Турция) при попытке незаконно перейти границу с Сирией. Предположительно, она планировала присоединиться к террористической организации «Исламское государство». Девушка была передана миграционным властям Турции, а затем депортирована в Россию. 28 октября Лефортовский суд санкционировал ее арест. Впоследствии Караулова сменила имя и фамилию, став Александрой Ивановой.

Приказом от 10 октября 2016 года она была отчислена с философского факультета МГУ по собственному желанию.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.12.16

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