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Публикации за 23.12.16

Московские власти ввели новогодний «сухой закон»

Московские власти ввели новогодний «сухой закон»

В Москве в новогоднюю ночь и на протяжении всех рождественских каникул будет ограничена продажа алкоголя. В местах проведения массовых мероприятий запретят торговать спиртным, в том числе пивом в любой ёмкости, а также прохладительными напитками в стеклянной таре.

Изменить правила продажи должны только те предприниматели, чьи магазины находятся в непосредственной близости от мест массовых гуляний, в том числе площадок фестиваля «Путешествие в Рождество», проведения детских ёлок и рядом с городскими парками, говорится в сообщении на официальном портале правительства Москвы.

Комментируя запрет, руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников отметил, что «ограничительные меры необходимы для предотвращения травматизма, а также профилактики противоправных действий».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.12.16

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