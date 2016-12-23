ФАС предупредила главу «Лукойла» о недопустимости прогнозов

Публикации за 23.12.16

Федеральная антимонопольная служба России направила в адрес главы нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова предостережение о недопустимости прогнозов о ценах на топливо. Как пояснили в ведомстве, такие публичные заявления могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Претензии ФАС вызвало интервью Алекперова «Вестям» от 13 декабря, когда глава «Лукойла» сказал, что в России вероятен рост цен на 8-12% на автомобильное топливо, что, по оценке антимонопольного ведомства, могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем российском рынке нефтепродуктов.

ФАС ссылается на статью 25.7 федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», где признаются недопустимыми действия, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

В соответствии с частью 5 статьи 11 физическим лицам, коммерческим организациям и некоммерческим организациям запрещается осуществлять координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов, если такая координация приводит к любому из последствий, которые указаны в частях 1 – 3 настоящей статьи, которые не могут быть признаны допустимыми в соответствии со статьями 12 и 13 указанного Федерального закона или которые не предусмотрены федеральными законами.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.12.16

Московские власти ввели новогодний «сухой закон». / ЦБ назначил временную администрацию в казанский Интехбанк. И ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. / Повышение пенсионного возраста: неизбежное, но мягкое. Глава Минтруда рассказал о реформе и бодрых 70-летних. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»