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Публикации за 23.12.16

ФАС предупредила главу «Лукойла» о недопустимости прогнозов

ФАС предупредила главу «Лукойла» о недопустимости прогнозов

Федеральная антимонопольная служба России направила в адрес главы нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова предостережение о недопустимости прогнозов о ценах на топливо. Как пояснили в ведомстве, такие публичные заявления могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Претензии ФАС вызвало интервью Алекперова «Вестям» от 13 декабря, когда глава «Лукойла» сказал, что в России вероятен рост цен на 8-12% на автомобильное топливо, что, по оценке антимонопольного ведомства, могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем российском рынке нефтепродуктов.

ФАС ссылается на статью 25.7 федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», где признаются недопустимыми действия, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

В соответствии с частью 5 статьи 11 физическим лицам, коммерческим организациям и некоммерческим организациям запрещается осуществлять координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов, если такая координация приводит к любому из последствий, которые указаны в частях 1 – 3 настоящей статьи, которые не могут быть признаны допустимыми в соответствии со статьями 12 и 13 указанного Федерального закона или которые не предусмотрены федеральными законами.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.12.16

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