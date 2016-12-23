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Публикации за 23.12.16

Суд вынес приговор банкирам за незаконную обналичку 39 млрд рублей

Суд вынес приговор банкирам за незаконную обналичку 39 млрд рублей

Хамовнический районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении участников организованной группы, которая состояла из жителей Москвы и Московской области в возрасте от 30 до 50 лет, которые за три года незаконно обналичили более 39 млрд рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам уголовного дела, в 2009 году подсудимые объединились в организованную преступную группу под руководством братьев Игоря и Александра Крюковых, являвшихся, как сообщалось в СМИ, руководителями «Золостбанка».

По данным следствия, участники группы открывали и вели банковские счета юридических лиц посредством использования расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные переводы и инкассацию, а также кассовое обслуживание юридических лиц, взимая за совершение данных операций проценты от обналиченных сумм.

«Всего с 2009 года по 2012 год в результате незаконных банковских операций соучастники через подконтрольные им фирмы обналичили более 39 млрд рублей. При этом непосредственно члены организованной группы получили доход в виде комиссии на сумму более 192 млн рублей», – говорится в сообщении прокуратуры.

В результате суд приговорил Игоря Крюкова к 3,5 годам лишения свободы, Александра Крюкова – к 4,5 годам – с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом 1 млн рублей каждому.

Остальным участникам группы назначены наказания от 2 лет 6 месяцев до 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего режима. Оксане Давыдовой суд счел возможным назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 5 лет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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