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Москва

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Публикации за 23.12.16

В московском метро появился футбольный поезд

В московском метро появился футбольный поезд

В Московском метро появился новый тематический состав, посвящённый Кубку Конфедераций FIFA 2017. Как сообщил информационный центр правительства Москвы, на футбольном поезде можно прокатиться на Кольцевую линии с сегодняшнего дня.

Внешнее оформление каждого вагона состава знакомит пассажиров с городами-организаторами и символикой Кубка Конфедераций – соревнования, в котором примут участие восемь команд: чемпион мира, победители шести континентальных первенств и страна-хозяйка предстоящего Чемпионата мира FIFA 2018.

Помимо запуска тематического состава Московский метрополитен проводит целый комплекс мероприятий по подготовке к предстоящему футбольному празднику. На территории крупнейшей транспортной системы столицы устанавливаются элементы навигации, дублирующие названия объектов на латинице, в поездах появляются аудиосообщения на английском языке.

К 2018 году схему линий метрополитена планируется перевести на наиболее распространённые иностранные языки. «К встрече болельщиков и, соответственно, увеличенному пассажиропотоку готовится и путевая инфраструктура: в 2016 году было проведено двадцать удлинённых технологических «окон», в ходе которых специалисты провели значительную работу по обновлению элементов пути», – говорится в сообщении информационного центра мэрии.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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