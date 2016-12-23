Рогозин не смог попасть на инаугурацию президента Молдавии: помешал туман

Публикации за 23.12.16

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин не смог попасть на инаугурацию президента Молдавии Игоря Додона: из-за сильного тумана самолет «Аэрофлота», на котором он летел, не мог сесть в аэропорту Кишинева.

Как сообщил сам вице-премьер, после того как борт около 40 минут кружил над столицей Молдавии, было принято решение взять курс на Будапешт.

«Всё-таки несмотря на санкции я добрался до ЕС) При улучшении погоды вылетим в Кишинёв на встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном», – отметил Рогозин в своем твиттере.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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