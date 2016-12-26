Московская погода в очередной раз привела к сбою в работе аэропортов

Публикации за 26.12.16

Снегопады и устоявшаяся теплая погода последней недели снова привели к сбою в работе столичных аэропортов, где было отменено 35 рейса и задержано 14.

По данным сервиса «Яндекс. Расписания», в «Шереметьево» 32 рейса отменено, 6 задержано, в «Домодедово» – 2 отменено, 8 задержано, во «Внуково» 1 рейс отменен.

Как сообщает центр погоды «Фобос», в московском регионе сегодня ожидаются снегопады и усиление ветра. Температура в Москве около 0 градусов, по области -3…+1, ветер юго-западный 4-9 м/с, атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт. ст., и продолжит понижаться.

Температура воздуха в течение недели будет колебаться от плюсовых температур днем до минус 10 градусов ночью, что также может привести к сбоям в расписании столичных аэропортов. Возможен также мокрый снег с дождем.

Москва, Мария Вяткина

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