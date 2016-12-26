Новогодняя ночь в Москве ожидается теплой

Публикации за 26.12.16

Новогодняя ночь в Москве ожидается достаточно теплой – от нуля до минус семи градусов. Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 1 января возможен небольшой снег.

«Погода будет умеренно теплая – выше нормы на 4-5 градусов. Возможне небольшой снежок», – сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд и добавил, что небосвод будет полностью покрыт облаками, прогнозируется достаточно высокое давление, передает «Интерфакс».

По словам Вильфанда, в течение последней недели 2016 года погода в Москве будет неустойчивой. Оттепель продержится до вторника, 27 декабря, когда дневная температура поднимется до + 2 градусов и пойдет мокрый снег с дождем.

Со среды, 28 декабря, температура будет понижаться. В ночь на четверг ожидается от – 5 до – 10 градусов, днем в четверг – около – 5. В пятницу днем ожидается небольшое потепление, которое затем повлияет и на погоду в новогоднюю ночь.

Вильфанд отметил, что это данные предварительных расчетов, и они могут корректироваться в течение недели, однако их точность достаточно высока.

Москва, Мария Вяткина

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