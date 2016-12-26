Российскому патриотизму мешает «пена» конъюнктурщиков

Публикации за 26.12.16

В России общественные движения, которые активно выступают якобы в защиту прав граждан и канонов нравственности, в последнее время все чаще оказываются участниками или даже основными действующими лицами скандалов, вызывающих широкий резонанс в СМИ. Кто стоит за этими скандальными организациями, позиционирующими себя как «патриотические» или «экологические», попыталась разобраться «Лента.ру».

Во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина корреспондент издания Татьяна Меликян поинтересовалась у главы государства, не перегибают ли власти палку, поддерживая патриотические движения? Поводом к вопросу стало недавнее закрытие фотовыставки активистами организации «Офицеры России». Тех, кто под разными предлогами совершает хулиганства, делить на «своих» и «чужих» не стоит, ответил Владимир Путин, пояснив, что «нужно отличать здравый смысл от всякой «пены», которая возникает на этой волне».

Редакционное расследование показало, что такой «пены» в российском общественном пространстве действительно более, чем достаточно. Особенно усердствуют в скандалах и публичных «разборках» защитники природы, или те, кто выдает себя за них.

«Мы были свидетелями того, как такая международная организация, как «Гринпис», подвергала последовательной критике строящиеся объекты для Олимпиады в Сочи», – напомнил известный политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин. В качестве другого примера он привел международную экологическую организацию «Беллона», которая на протяжении нескольких лет получала деньги от норвежской нефтяной компании «Статойл» и продвигала важные для нефтяников проекты по ограничению выбросов углекислого газа.

В России имеются и свои подобные «экологи». Это, например, межрегиональная общественная организация «РАБКРИН», согласно официальным данным, занимающаяся содействием защите прав потребителей. Но на деле она активно интересуется самыми разными конфликтными ситуациями, в которых замешаны крупные отечественные компании. Например, в последнее время эта организация активно действует в Самарской области, участвуя в конфликте сокращенных рабочих «Тольяттиазота» («ТоАЗ») с бывшим работодателем, а заодно поглядывая и на то, что происходит на соседнем «АВТОВАЗе». Не очень понятно, как связаны права потребителей и кадровая политика крупного предприятия.

На «ТоАЗе» говорят, что организация даже не пыталась наладить коммуникацию с химгигантом – активисты просто начали распространять информацию о якобы существующем конфликте между работодателем и работниками. А такой подход может свидетельствовать о том, что защита рабочих, на самом деле, межрегиональной организации не слишком важна. Важнее – сговорчивость их бывшего работодателя.

Возникает даже впечатление, что некоторые общественные организации созданы специально для участия в заказных компаниях, информационных войнах и вбросе черного пиара по чьему-то заказу. «Например, несколько лет назад организация «Зеленый патруль» развернула, можно сказать, целую информационную войну против одного крупного химического предприятия, – цитирует «Лента.ру» своего осведомленного источника. – Многие тогда посчитали это «заказом» от миноритарного акционера предприятия. Впрочем, доказать ангажированность «экологов» очень сложно, поскольку, как правило, проблемы, о которых они говорят, действительно существуют. «Попытки же указать на заказной характер их деятельности в общественном мнении выглядят как неумелое оправдание».

Журналисты уже сравнивают подобные «экологические ячейки» с подразделениями запрещенной в России исламской террористической организации ИГИЛ. «У нас в Уральском федеральном округе эта система манипуляций стала общественным политическим мнением – это по Томинскому ГОКу. То есть одно из передовых предприятий, которое должно быть построено в Челябинской области, – туда сегодня направлены и иностранные агенты, и эти НКО, и в том числе экологические организации», – рассказывал на большой-пресс-конференции Путина журналист Максим Румянцев из Екатеринбурга.

Павел Данилин напомнил еще об одной широко освещавшейся в СМИ истории – конфликте между авиакомпанией «Аэрофлот» и Шереметьевским профсоюзом летного состава (ШПЛС). «Я как член Общественного совета «Аэрофлота» наблюдал, как некоторые представители ШПЛС подменяли профсоюзную активность коррупционными требованиями к компании, – отметил Данилин. – Год назад эти псевдообщественные деятели были осуждены».

К сожалению, действующее законодательство не всегда в силах оградить бизнес от подобных атак. Подсчитать финансовые и имиджевые потери, вызванные деятельностью очередных «экологов» или «профсоюзов», довольно сложно, а добиться их компенсации практически невозможно.

«Запретить общественную деятельность по расследованию или публикации информации об интересующих темах мы, конечно не можем, поскольку есть опасность того, что вместе с водой выплеснут и ребенка, – резюмирует Павел Данилин. – Ограничив деятельность общественников для оберегания законных прав и интересов юридических, физических лиц или даже госорганов, мы можем получить бесконтрольную деятельность последних».

Единственное, что можно пока противопоставить таким «активистам», маскирующимся под честных общественников – это тот самый здравый смысл, о котором упомянул Владимир Путин.

Москва, Алла Неверова

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