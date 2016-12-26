Население России продолжает беднеть

Публикации за 26.12.16

Реально располагаемые доходы населения России, несмотря на некоторое замедление темпов снижения, продолжают сокращаться. Их падением в ноябре по сравнению с октябрем составило 1,7%, а с начала года – 5,8%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в очередном мониторинге Министерства экономического развития РФ.

В ведомстве отметили, что таким образом сокращение доходов продолжается с конца 2014 года. Пересмотр оценок связан с уточненными данными Росстата по доходам за 2015 год в сторону увеличения: годовое снижение составило 3,2% против 4,3% по предварительной оценке.

В Минэкономразвития обратили также внимание, что дифференциация по оплате труда остается традиционно высокой. Лидерами по уровню доходов остаются топливно-энергетический комплекс и финансовая деятельность, где в ноябре зафиксиронова превышение заработной платы в целом по экономике в 2,1-2,6 раза.

Аутсайдера по уровню заработной платы остаются текстильное и швейное производство (47% от среднероссийской заработной платы), производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (56%) и сельское хозяйство (59%).

При этом третий месяц подряд растёт суммарная задолженность по заработной плате: на 1 декабря она составила 3850 млн. рублей, увеличившись за последний месяц на 60 млн рублей (+1,6%).

Норма сбережений с исключением сезонного фактора в ноябре 2016 года практически не изменилась, по сравнению с октябрем, и составила 12,2% от располагаемых доходов, уточнили в министерстве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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