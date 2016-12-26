Суд признал виновными фигурантов дела о выводе за рубеж 122 млрд рублей

Публикации за 26.12.16

Сегодня Пресненский суд Москвы признал виновными фигурантов дела о незаконном выводе за рубеж 122 млрд рублей организованной преступной группой во главе с Сергеем Магиным и Владимиром Рыбальченко.

В ходе оглашения приговора судья уточнил, что установленный доход преступной группы в виде комиссионных составил более 611,357 млн рублей, хотя на стадии предварительного следствия стороной обвинения озвучивались предварительные цифры в 169 млрд рублей выведенных денег и порядка 846 млн рублей незаконного дохода, передает РАПСИ.

Помимо Магина и Рыбальченко в деле еще 10 подсудимых, для которых гособвинитель запросила наказание от 6 лет в колонии общего режима до 14,5 лет колонии в строгого режима. Магину и Рыбальченко государственный обвинитель попросила суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Никто из фигурантов дела вину свою полностью так и не признал.

Также в прениях прокурор попросила конфисковать в государственную собственность изъятые в ходе проведения обысков в рамках уголовного дела денежные средства в размере свыше 1 миллиарда рублей.

Как ранее отмечала Генеральная прокуратура, еще двое фигурантов уголовного дела находятся в розыске.

В середине августа прошлого года правоохранители провели обыски в ряде кредитных учреждениях по данному делу. Следственный департамент МВД сообщал, что группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовали, приобретая недвижимость. За свои услуги злоумышленники брали комиссию.

Как ожидается, оглашение всех эпизодов деятельности «теневых банкиров» займет около трех дней, до резолютивной части, предположительно, судья дойдет 28 декабря и назовет подсудимым сроки.

Москва, Светлана Антонова

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