Погода опять подвела: в московских аэропортах задержаны и отменены более 30 рейсов

Публикации за 27.12.16

Московская оттепель со снегопадом вновь привела к сбою в расписании столичных аэропортов, где задержаны или отменены более 30 рейсов. Больше всего опять не повезло пассажирам в «Шереметьево».

В «северном» аэропорте отменены 23 рейса и еще 12 задержано, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания». В «Домодедово» отменены 2 рейса и 6 задержаны.

Как отмечают синоптики, на этой неделе в столичном регионе сохранится неустойчивая погода, что может привести к проблемам для пассажиров в московских аэропортах.

По уточненным данным Гидрометцентра, сегодня днем в Москве и Московской области ожидаются небольшие и умеренные осадки, снег и мокрый снег, переходящий в дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Температура повысится в Москве до +2 градусов, по области будет в пределах -3...+2. Местами ожидаются порывы юго-западного ветра до 15 метров в секунду.

В среду, 28 декабря, время от времени ожидается небольшой снег, температура воздуха понизится: ночью в городе до -4 градусов, по области до -7, днем -1.. -3°, по области до 0...-5°.

В четверг, 29 декабря, ожидается небольшое похолодание. Ночью небольшой снег при температуре в Москве -5…-7 градусов, по области -4…-9. Днем местами также возможен снегопад при температуре в Москве -3…-5 градусов, по области -2…-7.

В пятницу, 30 декабря, вновь ожидается небольшой снег и оттепель. Днем в Москве опять будет около нуля градусов, по области -5…0.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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