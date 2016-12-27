Родители добились отмены религиозного школьного предмета «Истоки»

Публикации за 27.12.16

Родители учеников московской школы №2065 после жалобы в Генпрокуратуру добились отмены школьных уроков по предмету «Истоки», который вызвал споры из-за религиозной идеологии. Как сообщила представитель инициативной группы Инна Герасимова, администрация школы предложила согласовать учебник по светской этике, на что родители согласились.

«УРА!!! У нас получилось!! Позвонили представители Совета школы (переговорщики), предложили согласовать учебник по Светской этике с родителями!!! Мы дали свое согласие. У ВСЕХ 5х классов нашей школы УБИРАЮТ «Истоки»!!!», – сообщила Герасимова в «Фейсбуке».

Напомним, родители направили жалобу в Генпрокуратуру о навязывании религиозной православной идеологии столичным департаментом образования с помощью предмета «Истоки», который изучается в 62 регионах страны. Авторы обращения считают его «антинаучной манипуляцией» и «давлением на детскую психику».

Родители обращали внимание, что в учебнике постоянно говорится про нечистую силу, святую воду, ангелов-хранителей, совершенно серьезно рассказывается про чудеса, которые творят иконы. «На 126 страницах книги упоминается: Бог – 60 раз, икона – 66, чудеса – 20, молитва – 26, крест – 31, храм – 83, ангел – 31», – подсчитали родители.

«Поскольку в значительном числе случаев религиозная догматика расходится с современным научным миропониманием, мы вынуждены будем регулярно критиковать положения учебника и тезисы учителя, что разрушительно скажется на авторитетности учебного процесса в целом,– говорилось в жалобе.– Использование авторитета школы для религиозной пропаганды мы считаем абсолютно недопустимым».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.12.16

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