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Москва

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Публикации за 27.12.16

СМИ похоронили знаменитую актрису Ирину Мирошниченко

СМИ похоронили знаменитую актрису Ирину Мирошниченко

Сегодня в Москве разгорелся очередной информационный скандал: средства массовой информации госпитализировали народную артистку РФ Ирину Мирошниченко. Сама 74-летняя актриса опровергла информацию о своей госпитализации, назвав ее «диким розыгрышем».

«Все эти сплетни – какой-то дикий розыгрыш. Я работаю, оставьте меня в покое», – сказала Мирошниченко в комментарии РИА «Новости».

Мирошниченко дебютировала в кино в фильме «Я шагаю по Москве». Также снялась в фильмах «Дядя Ваня», «Вам и не снилось…», «Зимняя вишня», «Клюква в сахаре» и других.

Москва, Светлана Антонова

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