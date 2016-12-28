Начало нового года в Москве ожидается снежным

Публикации за 28.12.16

В первые дни нового года в столичном регионе синоптики прогнозируют сильный снегопад. По данным Гидрометеобюро Москвы и Московской области, за двое суток местами может выпасть до трети месячной нормы осадков.

В метеобюро уточнили, что в новогоднюю ночь в Москве выпадет до двух миллиметров, днем 1 января – до четырех миллиметров осадков. По информации синоптиков, в ночь на 2 января прирост осадков в городе составит пять миллиметров, а днем еще два миллиметра, передает «Интерфакс».

Синоптики прогнозируют, что снег в первые дни нового года будет идти при колебаниях температур от 0 до плюс 2 градусов. В Общей сложном может выпасть 13 мм осадков, что составляет 31% от месячной нормы

В метеобюро также отметили, что с 3 января в Москве начнется похолодание, и уже в ночь на 4 января в регионе подморозит до минус 13 градусов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 28.12.16

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