Назначена дата суда по делу о вымогательстве экс-следователя МВД у «ФинТрастБанка» $5 млн

Публикации за 28.12.16

Слушания по существу уголовного дела экс-следователя МВД России Адама Осканова, который обвиняется в вымогательстве у руководства банка «ФинТрастБанк» $5 млн, назначены на 10 января в Басманном суде Москвы.

Предполагается, что в этот день прокурор огласит обвинительное заключение, а бывший следователь скажет суду, признает ли он свою вину. В ходе следствия Осканов отрицал причастность к совершению преступления, передает РИА «Новости».

По версии следствия, бывший сотрудник следственного отдела 4-го управления МВД России Осканов расследовал дело о хищении государственных средств компаниями, счета которых были открыты в КБ «ФинТрастБанк». Следствие считает, что Осканов, используя должностное положение, стал вымогать у руководства банка $5 млн, тогда председатель банка Александр Тимошенко обратился с заявлением в правоохранительные органы, после чего все переговоры о вымогательстве фиксировались.

Бывший следователь считает, что его подставили.

В рамках дела также задержаны и арестованы московский адвокат Якуб Горчханов, которому вменяется покушение на посредничество во взяточничестве, а также предприниматели Ибрагим Хамурзаев и Игорь Суховерхов, обвиняемые в покушении на посредничество и мошенничество соответственно. Последний признал вину в покушении на мошенничество и дал признательные показания. Остальные фигуранты вину отрицают.

Москва, Анастасия Смирнова

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