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Публикации за 28.12.16

Дело о рейдерском захвате здания в центре Москвы дошло до суда

Дело о рейдерском захвате здания в центре Москвы дошло до суда

В суд направлено уголовное дело в отношении Михаила Чернова, Дмитрия Лысаковского и Петра Чихуна, которые обвиняются в покушении на мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в период с декабря 2012 по май 2015 года обвиняемые вступили в преступный сговор со своим знакомым Георгием Пирумовым, а также адвокатом Евгением Рыжовым с целью незаконного завладения зданием, расположенным на Гоголевском бульваре.

«Для этого соучастники разработали план, предусматривающий нарушение ряда гражданско-правовых сделок, в том числе инициирование судебных процессов и тяжб, внешне носящих законный характер, а по сути направленных на хищение имущества преступным путем. Однако довести свой преступный умысел обвиняемые до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам», – говорится в сообщении СКР.

Следователи Главного следственного управления СК России по городу Москве раскрыли планы рейдерского захвата. В ходе расследования было выявлено значительное количество сфальсифицированных документов, представленных в различные государственные учреждения.

Ранее приговором суда Пирумову было назначено наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В отношении адвоката Рыжова уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск.

Москва, Анастасия Смирнова

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