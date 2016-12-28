Союз пассажиров России заступился за москвичей: проблемы с маршрутками так и не решены

Публикации за 28.12.16

Союз пассажиров России направил в департамент транспорта Москвы жалобу на отмену маршруток в нескольких округах российской столицы. По данным организации, время ожидания москвичами автобусов выросло на 20-40 минут после реформы наземного транспорта, в результате которой были запрещены так называемые «теневые» маршрутные такси частных перевозчиков, передает РБК.

С 15 августа в Москве остались восемь частных перевозчиков, которые работают по госконтракту; более 300 маршрутов были отменены. «После отмены маршруток среднее время ожидания на остановке увеличилось практически везде. На некоторых маршрутах оно выросло на три минуты, на других – на 20 минут», – сообщил эксперт Союза пассажиров России Юрий Аралов.

Острая ситуация сложилась на северо-востоке Москвы в районах Лианозово и Медведково. Там отменили маршрутки, которые следовали от Абрамцевской улицы до платформы Лосиноостровская и к метро «Медведково». «Раньше маршрутки отправлялись каждые несколько минут. Теперь есть жалобы, что в вечернее время, после 20:00-21:00, приходится ждать автобус до 40 минут», – уточнил Аралов.

Вместе с тем на несколько минут увеличилось время ожидания на длинном маршруте от Ховрино до Лосиноостровской, который проходит через районы Лианозово, Алтуфьево и Медведково.

На юго-востоке также есть несколько проблемных маршрутов. От метро «Люблино» к рынку «Садовод» и от «Выхино» к 4-му микрорайону Кожухово раньше каждые пять минут ходили «ГАЗели». Сейчас у автобусов и микроавтобусов интервал движения составляет 20-30 минут.

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков сообщил РБК, что направил в департамент транспорта Москвы жалобу на отмену маршруток в ЮЗАО и ЗАО. «Автобус 130 от МГУ до Филевского парка раньше дублировался маршрутками. Теперь, как и 20 лет назад, там ходит один автобус. Студенты пишут, что раньше транспорт отправлялся каждые две минуты. Теперь в час пик приходится ждать пять минут, в остальное время – 10-15 минут», – сказал Янков. Вторая проблема, с которой столкнулись москвичи после отмены маршруток, – вместимость транспорта. По данным Союза пассажиров, вместо отмены маршруток власти пустили недостаточно автобусов и троллейбусов и многие пассажиры не могут уехать. Такая ситуация сложилась, в частности, на маршрутах от метро «Улица 1905 года» в сторону «Шелепихи» и «Фили», а также от метро «Юго-Западная» в новую Москву.

В некоторых районах вместо исчезнувших маршруток новые автобусы не появились вовсе. «Самый проблемный район – Южное Измайлово. Туда ходили маршрутки от «Черкизовской» и площади трех вокзалов, – говорит Аралов. – Разорвана транспортная связь между Курьяново и Марьино».

Президент Московского транспортного союза Юрий Свешников утверждает, что проблемы с закрытыми маршрутами появились у московских поселков за МКАД. По его словам, большинство перевозчиков, работавших на прежних маршрутках, сегодня продают транспорт и закрываются. «Первые дни они пытались выходить на маршруты, но получали штраф в 300 тысяч рублей по ст.11.33 КоАП «Нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса». С 15 августа в московском регионе арестовано более сотни машин», – сказал Свешников.

На 22 января назначено рассмотрение апелляционной жалобы перевозчиков на отказ Арбитражного суда Москвы принимать иск к департаменту транспорта. Согласно закону «Об организации регулярных перевозок пассажиров», все маршруты, которые легально эксплуатировались на момент его принятия, должны быть внесены в специальный реестр, а перевозчики получить необходимые документы для продолжения деятельности. Но это сделано не было, утверждает Свешников. После того как пройдут слушания по апелляционной жалобе, Свешников обещает обратиться в Верховный суд.

Москва, Анастасия Смирнова

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