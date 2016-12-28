NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 28.12.16

Путин подвел итоги: 2016 год получился сложным, но более успешным, чем 2015-й

Путин подвел итоги: 2016 год получился сложным, но более успешным, чем 2015-й

Уходящий 2016 год получился сложным, но более успешным, чем 2015-й. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время праздничного приема в Кремле. «Мы напряженно работали и работали успешно», – сказал глава государства.

«Уходящий год был даже сложнее в какой-то степени в решении социально-экономических проблем, чем прошлый, 2015 год. Важный для нашей экономики параметр – это цена на нефть. Она была в 2015 году 40, была 51 доллар, сейчас – 40, а результат в этом году на порядок лучше, чем в 2015-м», – обратил внимание Путин.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что «самое главное – в том, что мы чувствуем в себе силы работать, работать успешно, и делаем это».

«В значительной степени это результат тех, кто находится сегодня в этом зале, и наших коллег, которых здесь нет, которых этот зал не вмещает, это ваши подчинённые, руководители регионов и их управленческие команды. Это наш общий результат. И конечно, это результат работы всего нашего народа», – сказал президент.

Стоит отметить, что глава государства изменил формат праздничного приема в связи с катастрофой Ту-154 Минобороны. «Вы знаете, что произошло у нас, какая трагедия недавно. Поэтому я хочу изменить традиционный прием в честь Нового года, чтобы он носил рабочий характер», – сказал Путин.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 28.12.16

Союз пассажиров России заступился за москвичей: проблемы с маршрутками так и не решены. / Дело о рейдерском захвате здания в центре Москвы дошло до суда. / Набиуллина назвала условия для приватизации госбанков.

© 2016, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter