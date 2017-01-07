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Публикации за 07.01.17

Крупный пожар в Москве: шесть человек пострадали, один погиб (ВИДЕО)

Крупный пожар в Москве: шесть человек пострадали, один погиб (ВИДЕО)

Сегодня утром на северо-востоке Москвы в административном здании произошел крупный пожар. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, огонь распространился на общей площади 700 квадратных метров.

Сообщение о ЧП по адресу Ярославское шоссе 55, корпус 1 поступило в МЧС в 6:10 мск. Горело 2-этажное здание. Пожар удалось ликвидировать к 8:43. Для этого было привлечено 30 единиц техники около 100 спасателей, которым удалось спасти 9 человек.

Как уточняет «Комсомольская правда», инцидент произошел в ресторанно-гостиничном комплексе «Тико». По информации агентства «Москва», в результате пожара обвалилась кровля здания.

Как передает «Интерфакс», в результате ЧП один человек погиб, еще шестеро пострадали.

Москва, Мария Вяткина

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