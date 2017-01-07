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Публикации за 07.01.17

Аномальный мороз в Москве привел к многочисленным травмам жителей столицы

Аномальный мороз в Москве привел к многочисленным травмам жителей столицы

На улицах Москвы пострадали от сильного мороза более 60 человек. Обморожения получили почти полсотни москвичей, в том числе четверо детей, среди которых пятимесячный мальчик, у которого диагностировано обморожение лица, передает со ссылкой на источники.

Вместе с тем, восемь человек доставлены в медучреждения с различными травмами из-за переохлаждения. В то же время сообщается о шести москвичах, которые после падения на лёд были госпитализированы с различными переломами.

Как сообщила «Новый День», рождественская ночь в Москве оказалась самой холодной за 125 лет. Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 8:00 опустилась до минус 29,8 градуса. В Подмосковье было еще холоднее – ниже минус 32 градусов. Согласно прогнозу синоптиков, потепление в российской столице ожидается с 10 января.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.01.17

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