После крупного пожара в Москве СКР организовал проверку

Публикации за 07.01.17

В Москве после крупного пожара, в котором один человек погиб и семеро пострадало, организована доследственная проверка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в результате тушения пожара в здании на Ярославском шоссе было обнаружено тело мужчины, которому на вид около 40 лет. Из помещения эвакуировано 7 человек, которым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В настоящий момент проводятся необходимые проверочные мероприятия для выяснения причин и всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, сообщение о ЧП по адресу Ярославское шоссе 55, корпус 1 поступило в МЧС в 6:10 мск. Горело 2-этажное здание, площадью 700 кв. метров. К 8:43 с помощью 30-ти единиц техники около 100 спасателей пожар удалось ликвидировать.

По данным СМИ, инцидент произошел в ресторанно-гостиничном комплексе «Тико». В результате пожара обвалилась кровля здания.

Москва, Мария Вяткина

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