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Публикации за 07.01.17

Крупный пожар в Москве: погибли три человека, возбуждено уголовное дело

Крупный пожар в Москве: погибли три человека, возбуждено уголовное дело

Три человека погибли в результате крупного пожара в Москве в гостинице на Ярославском шоссе. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ).

Ранее сообщалось, что сегодня утром в одном из помещений здания на Ярославском шоссе произошел крупный пожар, площадь которого составила 700 квадратных метров. По уточненным данным СКР, в ходе тушения пожара обнаружено 3 человека. Из помещения эвакуировано 9 человек, трое из них госпитализированы, шестерым оказана медицинская помощь на месте.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи ГСУ СК России по городу Москве и сотрудники оперативных служб. Проводится комплекс первоначальных следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Следствие рассматривает различные версии возгорания, среди которых бытовая, техническая и другие. Для установления точной причины гибели людей будет назначен ряд судебных экспертиз.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.01.17

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