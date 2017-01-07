В Королёве 16 многоэтажек остались без отопления в 30-градусный мороз

Публикации за 07.01.17

Сегодня днем в подмосковном Королёве произошла коммунальная авария, в результате которой без отопления остались 16 домов различной этажности. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, в результате утечки на тупиковой ветке теплотрассы была нарушена подача теплоснабжения в жилые дома на Пушкинской улице в микрорайоне Юбилейный.

Сообщение о ЧП поступило сегодня в 13:10. По данным МЧС, социально-значимые объекты в зону отключения не попали. Нарушения в подаче водоснабжения нет. На месте аварии работает 6 ремонтно-восстановительных бригад ОАО «Теплосеть г.о. Королев».

В администрации города уточнили, что еще более крупная авария произошло сегодня утром. В 6:55 была зафиксирована утечка теплоносителя, в результате чего без отопления остались 59 многоквартирных жилых домов и несколько объектов социальной сферы.

К 11:00 подключить к отоплению все социальные объекты и 43 жилых дома. «В настоящее время на месте аварии работают более 10 аварийно – восстановительных бригад, свыше 80 человек и 15 единиц спецтехники. Организованы пункты обогрева и горячего питания», – говорится в сообщении.

В администрации также уточнили, что в 16 домах, которые пока остаются без отопления, постоянно дежурят сотрудники управляющей компании, следя за температурным режимом и не допуская разморозки системы.

По прогнозам специалистов, восстановительные работы на вышедшем из строя участке теплосети будут завершены к 16:00.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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